В ночь на 30 апреля прошел пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Ютой». Победа досталась хозяевам в овертайме — 5:4. Теперь счет в серии стал 3-2.

До этого в истории НХЛ было 29 серий, где команда уступала в третьем периоде всех пяти матчей. В 28 из них команда проигрывала серию или уходила в минус после пяти игр.

«Вегас» стал первой командой, которой удалось выиграть серию, несмотря на поражения в третьем периоде всех матчей. «Золотые рыцари» уступали в этом отрезке игры в каждой из пяти встреч, но всё же ведут в серии — 3-2. Шестой матч пройдет в Солт-Лейк-Сити 2 мая.