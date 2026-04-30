Экс-тренер «Лады» Никита Щитов прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«В Ярославле "Авангард" играл с физическим запасом, третью игру "Локомотив" все‑таки смог забрать. Это мощная команда, но Омск все равно предпочтительнее смотрелся. Мы видим обилие драк, команды рубятся между собой. Это украшает хоккей, очень интересно смотреть, никто не хочет проиграть.

Много драк в серии? Это эмоции, всего не проконтролируешь. В НХЛ, например, в плей‑офф тоже все очень жестко, даже пожестче, чем у нас. Мужская игра, ничего такого нет. Все к этому готовы», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится сегодня, 30 апреля, в Омске.