Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел помочь своей команде избежать вылета из плей-офф НХЛ, уступив «Филадельфии» в шестом матче серии первого раунда.

Встреча завершилась поражением «Пингвинз» в овертайме со счётом 0:1. Таким образом, «Флайерз» выиграли серию — 4:2 и вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролиной».

Для Малкина этот матч стал 183-м в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю 39-летний нападающий повторил рекорд Сергея Фёдорова среди российских хоккеистов по числу игр в матчах на вылет.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин провёл 56 встреч, в которых забросил 19 шайб и отдал 42 результативные передачи.