Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного сезона.

В финальный список вошли два россиянина — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Еще одним номинантом стал американский вратарь «Бостона» Джереми Свейман.

Василевский уже становился обладателем премии в 2019-м году. эта номинация станет седьмой за всю карьеру. Сорокин номинирован во второй раз за карьеру — до того страж ворот «островитян» был в тройке по итогам сезона-2022/2023.