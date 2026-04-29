Чемпион мира Максим Сушинский оценил уровень Западной и Восточной конференций в КХЛ.

«Восток всегда был сильнее и равномернее Запада, уровень соперников на Востоке более равный. На Западе есть явные фавориты — это ЦСКА, "Локомотив", СКА. Иногда кто-то из них выступает не самым удачным образом, но в большей части случаев именно они занимают первые места. На Востоке есть "Салават", "Магнитка", "Авангард", "Трактор", "Ак Барс" и многие другие участники конференции, между которыми практически нет разницы», — цитирует Сушинского Liveresult.ru.

В полуфинале Кубка Гагарина участвуют три клуба из Востока — «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург». Единственным клубом из Западной конференции является ярославский «Локомотив».