Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о предстоящем третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

«С каким настроением "Металлург" поедет в Казань? С очень хорошим, потому что они выиграли второй матч и сравняли счет. Каждая игра в Казани будет азартная, быстрая и с силовыми приемами. Обе команды будут бороться, чтобы победить соперника, преимущество у "Ак Барса", но это ничего не значит. Встречаются две команды, победит сильнейший», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Счет в серии между командами равный — 1-1. Третий матч противостояния состоится сегодня, 29 апреля, в Казани.