Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался про пятый матч серии против «Филадельфии» (3:2) в первом раунде плей-офф НХЛ.

Сидни Кросби globallookpress.com

«Питтсбург» сейчас уступает в серии 2-3.

«Думаю, ситуация для нас предельно ясна.  Либо победа, либо вылет, так что эта спешка, отчаяние, как бы вы это ни называли, сказывается на всех.  Из-за этого мы показываем свой лучший хоккей.  Нам просто нужно продолжать в том же духе.

На протяжении всего сезона мы оказывались в разных ситуациях, и я думаю, что мы отлично справлялись с трудностями.  Но сейчас перед нами стоит еще более сложная задача, и легче не станет.  Мы знаем, что в Филадельфии нас ждет серьезное испытание, но я думаю, что мы верим в нашу команду.  Мы делали это снова и снова, так что, думаю, справимся и сейчас», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Питтсбурга».

29 апреля команды сыграют друг с другом в Филадельфии.