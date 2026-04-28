Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался про пятый матч серии против «Филадельфии» (3:2) в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Питтсбург» сейчас уступает в серии 2-3.

«Думаю, ситуация для нас предельно ясна. Либо победа, либо вылет, так что эта спешка, отчаяние, как бы вы это ни называли, сказывается на всех. Из-за этого мы показываем свой лучший хоккей. Нам просто нужно продолжать в том же духе.

На протяжении всего сезона мы оказывались в разных ситуациях, и я думаю, что мы отлично справлялись с трудностями. Но сейчас перед нами стоит еще более сложная задача, и легче не станет. Мы знаем, что в Филадельфии нас ждет серьезное испытание, но я думаю, что мы верим в нашу команду. Мы делали это снова и снова, так что, думаю, справимся и сейчас», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Питтсбурга».

29 апреля команды сыграют друг с другом в Филадельфии.