«Нью-Йорк Рейнджерс» не сможет рассчитывать на более высокий драфт-пик в сделке по обмену Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз» из-за неудачного выступления калифорнийцев в плей-офф.

Изначально в условиях сделки был прописан вариант, при котором выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 мог повыситься до второго, если «Кингз» сумеют пройти первый раунд Кубка Стэнли. Однако команда уступила «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 0-4, и это условие выполнено не было.

В серии против «Колорадо» Панарин провёл четыре матча, в которых набрал три очка. Российский форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.