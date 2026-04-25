Знаменитый в прошлом хоккеист, экс‑игрок армейцев Андрей Коваленко высказал своё мнение по поводу серии второго раунда плей‑офф, в которой ЦСКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:4.

«Правильно сказал Александр Викторович Кожевников: в этом сезоне от ЦСКА никто и не ждал Кубка Гагарина. Игорь Никитин — опытный тренер, но все понимали, что его первый сезон уйдёт на перестройку и притирку. Плюс, насколько понимаю, не ко всем летним трансферам он имел отношение.

Учитывая все эти факторы, ЦСКА провёл крепкий сезон. Уверенно прошёл СКА, да и с Омском сыграл на равных — счёт 1:4 не совсем отражает ход игры. Уверен, что в следующем сезоне ЦСКА станет ещё сильнее», — цитирует Коваленко Russia‑Hockey.

Перед началом этого сезона ЦСКА возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина.