Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги сезона для своей команды.

«Надо разделить "регулярку" и плей‑офф, там разный хоккей. За регулярный чемпионат — неудовлетворительная оценка. Какой смысл говорить о проблемах? Все причины — в нас. Этот сезон дал очень много информации, над которой надо подумать, куда мы движемся и что делаем. Как я понимаю, были допущены ошибки с моей стороны. Выводы я сделал. И многие вещи я точно поменяю в следующем сезоне. Для любого тренера каждый сезон — это школа, этап в работе. Этот сезон был тяжелым, но это не оправдание того, где мы оказались. Тут в первую очередь моя вина как главного тренера. Я с себя ее не снимаю.

По плей‑офф — это и хорошо, что мы попали на "Локомотив". Всем хотелось бы пройти дальше и играть. Но мы увидели тот потенциал команды, который она показала в серии с "Локомотивом". Да, не хватило мастерства. На сегодняшний день "Локомотив" сильнее. А нам надо сделать правильные выводы, как играть в плей‑офф с сильными клубами. Претензий к ребятам нет, все отдали, что могли. Так надо было играть на протяжении всего сезона», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Спартак» вылетел на стадии первого раунда, уступив в серии «Локомотиву» со счетом 1-4.