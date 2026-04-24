Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги сезона для своей команды.

globallookpress.com

«Надо разделить "регулярку" и плей‑офф, там разный хоккей.  За регулярный чемпионат — неудовлетворительная оценка.  Какой смысл говорить о проблемах?  Все причины — в нас.  Этот сезон дал очень много информации, над которой надо подумать, куда мы движемся и что делаем.  Как я понимаю, были допущены ошибки с моей стороны.  Выводы я сделал.  И многие вещи я точно поменяю в следующем сезоне.  Для любого тренера каждый сезон — это школа, этап в работе.  Этот сезон был тяжелым, но это не оправдание того, где мы оказались.  Тут в первую очередь моя вина как главного тренера.  Я с себя ее не снимаю.

По плей‑офф — это и хорошо, что мы попали на "Локомотив".  Всем хотелось бы пройти дальше и играть.  Но мы увидели тот потенциал команды, который она показала в серии с "Локомотивом".  Да, не хватило мастерства.  На сегодняшний день "Локомотив" сильнее.  А нам надо сделать правильные выводы, как играть в плей‑офф с сильными клубами.  Претензий к ребятам нет, все отдали, что могли.  Так надо было играть на протяжении всего сезона», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.  В плей-офф «Спартак» вылетел на стадии первого раунда, уступив в серии «Локомотиву» со счетом 1-4.