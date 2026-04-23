Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи оценил игру российского нападающего своей команды Ивана Демидова.

«В его игре есть нечто большее, чем просто умение вести атаку, если присмотреться к его действиям на льду. Конечно, когда он находится в свободном пространстве, он динамичен и способен на эффектные действия. Но до этих ярких моментов в игре происходит ещё много всего важного.

Для такого молодого игрока у него есть осознанность и понимание: "Сейчас я должен думать о команде. Как бы мне ни нравились эти моменты, я не могу зацикливаться на них, я должен играть в хоккей. И если я буду это делать, то смогу создавать ещё больше таких ярких моментов". Вот что мне нравится в Деми», — приводит слова Сан-Луи The Athletic.

В нынешнем сезоне Демидов провел за «Монреаль» 84 матча, забросил 19 шайб и сделал 44 голевые передачи.