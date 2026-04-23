Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о третьем поражении подряд в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Филадельфии Флайерз».

«Мы не могли предположить в октябре, что окажемся в такой ситуации. Но нам нужно принять это и осознать, что у нас отличная команда. У нас все еще есть шанс», — приводит слова Карлссона Pens Inside Csoop.

В ночь на 23 апреля «Пингвинз» проиграли со счетом 2:5. Теперь «Филадельфия» ведет в серии 3-0. Следующий матч между командами запланирован на 26 апреля.