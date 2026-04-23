Нападающий «Монреаля» Иван Демидов оценил игру форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова.

Никита Кучеров — нападающий «Тампа-Бэй» globallookpress.com

«За ним довольно интересно наблюдать, когда сидишь на скамейке.

Когда ты на льду, тебе, по сути, всё равно, против кого ты играешь. Но да, за ним интересно наблюдать», — приводит слова Демидова The Athletic.

Напомним, что в 1-м раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Монреаль» встретился с «Тампа-Бэй». Счет в серии — 1:1. Следующая встреча между этими командами состоится 25-го апреля в 02:00 мск.

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампа-Бэй» 78 матчей, забросил 45 шайб и сделал 88 голевых передач.