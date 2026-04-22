Форвард «Тампы» Никита Кучеров оценил шансы команды одержать победу в серии против «Монреаля» в первом раунде Кубка Стэнли.

22 апреля «Лайтнинг» дома одолели «Канадиенс» во втором матче (3:2 ОТ). 32-летний Кучеров забил гол в третьем периоде.

«Мы знали, что это будет долгая серия. У них чертовски сильная команда, мы их уважаем. Мы старались играть правильно, чаще бросать по воротам и следовать нашей системе. Пока мы будем играть в свою игру, у нас есть хорошие шансы на победу», — приводит слова россиянина пресс-служба «Тампы».

Счет в серии 1-1. Третий матч состоится 25 апреля.