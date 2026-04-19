Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб получил повреждение в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины», который завершился поражением его команды со счётом 0:2.

Инцидент произошёл во втором периоде после силового столкновения с Сетом Джарвисом. После эпизода 30-летний хоккеист был вынужден покинуть лёд и больше в игру не вернулся.

Зуб провёл на площадке 7 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями.

После встречи главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что пока не располагает информацией о состоянии защитника.