Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в стартовом матче плей-офф НХЛ против «Филадельфии Флайерз» повторил клубное достижение по количеству результативных действий, после которых его команда сравнивала счёт.

В этой встрече Малкин в 33-й раз в карьере принял участие в голе, позволившем «Питтсбургу» восстановить равновесие, и тем самым догнал Яромира Ягра по данному показателю в истории клуба.

Матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 3:2. Сам Малкин завершил встречу с двумя набранными очками — голом и результативной передачей.

«Флайерз» повели в серии — 1-0. Вторая игра противостояния пройдёт 21 апреля в Питтсбурге.