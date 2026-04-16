Пресс-служба официального сайта НХЛ провела опрос среди 16 экспертов для определения претендентов на «Везина Трофи».

Андрей Василевский — голкипер «Тампа-Бэй» globallookpress.com

Напомним, что «Везина Трофи» присуждается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Список из 9 претендентов на приз лучшему голкиперу:

1.  Андрей Василевский, «Тампа» — 75 баллов (14 первых мест).

2.  Илья Сорокин, «Айлендерс» — 49 (2).

3.  Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» — 35.

4.  Скотт Уэджвуд, «Колорадо Эвеланш» — 33.

5.  Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» — 21.

6.  Джейк Эттингер, «Даллас Старз» — 13.

7.  Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 10.

8.  Брэндон Басси, «Каролина Харрикейнз» — 3.

9.  Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» — 1.

В нынешнем сезоне Василевский провел за «Тампу» 58 матчей, отразил 91.33% бросков при коэффициенте надежности 2.24.