Пресс-служба официального сайта НХЛ провела опрос среди 16 экспертов для определения претендентов на «Везина Трофи».
Напомним, что «Везина Трофи» присуждается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Список из 9 претендентов на приз лучшему голкиперу:
1. Андрей Василевский, «Тампа» — 75 баллов (14 первых мест).
2. Илья Сорокин, «Айлендерс» — 49 (2).
3. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» — 35.
4. Скотт Уэджвуд, «Колорадо Эвеланш» — 33.
5. Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» — 21.
6. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» — 13.
7. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 10.
8. Брэндон Басси, «Каролина Харрикейнз» — 3.
9. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» — 1.
В нынешнем сезоне Василевский провел за «Тампу» 58 матчей, отразил 91.33% бросков при коэффициенте надежности 2.24.