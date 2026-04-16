Известный в прошлом российский тренер Владимир Плющев весьма скептически оценивает шансы московского ЦСКА против омского «Авангарда» в четвертьфинальной серии плей‑офф Кубка Гагарина.

«Хоть я и сам являюсь воспитанником армейской школы, но думаю, что у ЦСКА мало шансов зацепиться в пятой игре. "Авангард" давно не проявлял таких чемпионских амбиций, да и по игре выглядит достаточно эффективно», — сказал Плющев «Матч ТВ».

После четырёх матчей «Авангард» впереди в серии со счётом 3–1. Четвёртая встреча, которая может стать последней, состоится сегодня, 16 апреля, и начнётся в 16:30 (мск).