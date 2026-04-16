Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо».

«Знаю, что он любит хоккей, много работает с детьми. Будет интересно посмотреть на его работу в "Динамо", если это произойдет. Выиграют ли болельщики от назначения Ротенберга? Тренеров судят по результату. Если будет результат, тогда болельщики и выиграют», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

45-летний специалист ранее работал главным тренером в СКА, откуда был уволен по окончанию сезона-2024/2025. С лета 2025-го года Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо».

«Бело-голубые» начинали сезон под руководством Алексея Кудашова, который был уволен в ноябре. Далее команду возглавлял Вячеслав Козлов, под чьим руководством столичный клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина минским одноклубникам со счетом 0-4 в серии.