Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Коламбусом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ дал понять, что пока не определился с тем, когда завершать карьеру.

«Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, что произойдет. Посмотрим. Фанаты, которые приехали из округа Колумбия и из других мест — это здорово. Я слышал их кричалки: "Еще один год". Для меня это важно. Это показывает уважение. Поэтому, спасибо за поддержку», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Соглашение Овечкина с «Вашингтоном» истекает после завершения текущего сезона.

«Вашингтон» набрал 95 очков и не сможет побороться за Кубок Стэнли-2026.