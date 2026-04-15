Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Коламбусом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ дал понять, что пока не определился с тем, когда завершать карьеру.

globallookpress.com

«Надеюсь, это не последняя моя игра.  Не знаю, что произойдет.  Посмотрим.  Фанаты, которые приехали из округа Колумбия и из других мест — это здорово.  Я слышал их кричалки: "Еще один год".  Для меня это важно.  Это показывает уважение.  Поэтому, спасибо за поддержку», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Соглашение Овечкина с «Вашингтоном» истекает после завершения текущего сезона.

«Вашингтон» набрал 95 очков и не сможет побороться за Кубок Стэнли-2026.