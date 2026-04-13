Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не верит, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин решится завершить карьеру после завершения сезона-2025/26.

«Я не верю, что это была его последняя игра дома, потому что уверен, что он останется и на следующий год. Он все еще "голоден", он забил больше 30 голов. Но если это была последняя игра, я был рад играть с ним, счастлив быть его другом. Я наслаждался каждой секундой с ним, он величайший», — цитирует Малкина журналист Мишель Крекьоло в соцсети X.

Соглашение Овечкина со столичным клубом истекает в конце сезона-2025/26. Россиянин играет за «Вашингтон» с 2005 года.