Иван Демидов, нападающий «Монреаля», занимает вторую строчку в списке претендентов на «Колдер Трофи».

Эта награда ежегодно присуждается лучшему новичку регулярного сезона НХЛ Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов.

Согласно опросу на портале nhl.com, Демидов набрал 54 очка. За неделю до завершения регулярного сезона первое место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 79 очками (15 первых мест из 16 возможных). Третье место досталось нападающему «Анахайма» Беккетту Сеннеке, который набрал 52 очка.

В своем дебютном сезоне в НХЛ, в возрасте 20 лет, Демидов заработал 62 очка (19 голов и 43 передачи) в 81 игре.