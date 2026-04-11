Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (5:4 ОТ).

«Это плей-офф, когда игры идут кость в кость, то случаются рикошеты. Я не делаю акцент на голах, я делаю свою работу, полезную для команды. Главное — командная победа, без разницы, кто забил.

Я не думаю, что есть какой-то секрет нашей победы. Просто ребята фокусируются на каждой детали, каждой мелочи. Все понимают, что любая деталь может решить исход игры. Да и физической подготовки хватает держать темп в овертаймах.

Все мы говорим о диалоге. Ребята с холодной головой и горячим сердцем выходят на площадку, убирают эмоции. Мы должны быть профессионалами на льду и делать свою работу, а всё остальное — потом», — передает слова Денисенко Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 2:0. Следующая встреча между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.