Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (5:4 ОТ).

Григорий Денисенко — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Это плей-офф, когда игры идут кость в кость, то случаются рикошеты.  Я не делаю акцент на голах, я делаю свою работу, полезную для команды.  Главное — командная победа, без разницы, кто забил.

Я не думаю, что есть какой-то секрет нашей победы.  Просто ребята фокусируются на каждой детали, каждой мелочи.  Все понимают, что любая деталь может решить исход игры.  Да и физической подготовки хватает держать темп в овертаймах.

    • Все мы говорим о диалоге.  Ребята с холодной головой и горячим сердцем выходят на площадку, убирают эмоции.  Мы должны быть профессионалами на льду и делать свою работу, а всё остальное — потом», — передает слова Денисенко Чемпионат.

    После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 2:0.  Следующая встреча между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.