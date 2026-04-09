Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:4).

Фрагмент матча «Металлург» — «Торпедо»
Фрагмент матча «Металлург» — «Торпедо»

«Первый матч сложился для нас не совсем, как мы хотели.  Робковато где‑то сыграли, могли лучше.  Серия начинается, все показывают то, на что они способны.  Готовимся к следующей игре.

Меня больше всего расстроило, что мы дуплетом два раза пропустили.  Это напрягает.  Радует, что команда все равно продолжает играть и выполнять задание.  Надеюсь, что со следующего матча градус ответственности спадет и игра будет более качественной.

Что не получилось, чтобы сравнять?  Забить одну шайбу.  Моменты были у нас, как и у "Металлурга".  Одна команда пытается сыграть на победу, другая — сделать все, чтобы забить в ответ.  Но у нас не получилось.  Нам нужно обратить внимание на стандарты и короткие передачи.  Эти моменты надо проработать.

Позитива больше, несмотря на поражение, или наоборот?  Как бы ни сложился сегодня матч, послезавтра новая игра.  Очень важно сохранить хорошее физическое состояние и правильно восстановиться», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» уступает в серии с «Металлургом» со счетом 0:1.  Следующая встреча между этими командами состоится 11-го апреля в Магнитогорске.