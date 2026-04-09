Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:4).

«Первый матч сложился для нас не совсем, как мы хотели. Робковато где‑то сыграли, могли лучше. Серия начинается, все показывают то, на что они способны. Готовимся к следующей игре.

Меня больше всего расстроило, что мы дуплетом два раза пропустили. Это напрягает. Радует, что команда все равно продолжает играть и выполнять задание. Надеюсь, что со следующего матча градус ответственности спадет и игра будет более качественной.

Что не получилось, чтобы сравнять? Забить одну шайбу. Моменты были у нас, как и у "Металлурга". Одна команда пытается сыграть на победу, другая — сделать все, чтобы забить в ответ. Но у нас не получилось. Нам нужно обратить внимание на стандарты и короткие передачи. Эти моменты надо проработать.

Позитива больше, несмотря на поражение, или наоборот? Как бы ни сложился сегодня матч, послезавтра новая игра. Очень важно сохранить хорошее физическое состояние и правильно восстановиться», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» уступает в серии с «Металлургом» со счетом 0:1. Следующая встреча между этими командами состоится 11-го апреля в Магнитогорске.