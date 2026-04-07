Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщил, на чём был сделан основной акцент при подготовке к серии второго раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«Всё идёт в рабочем режиме, в хорошем настроении, готовимся. На чём делали акцент в тренировочном процессе? Всегда отталкиваемся от своей игры, делаем упор на то, что мы можем усилить. Поэтому „прокатили“ все компоненты, потому что на уровне 1/4 финала каждый из этих них может стать решающим.

Я уже не раз говорил, что в регулярном чемпионате надо смотреть на каждый конкретный матч, конкретный отрезок. Потому что всё может быть связано с календарём. Сравнивать с плей‑офф нет смысла. Разбор сейчас отличается. В регулярном чемпионате мы разбираем только свою игру, сейчас уже будет несколько матчей с одним и тем же соперником, и разбор более глубокий», — сказал Гатиятулин в интервью пресс‑службе казанцев.

Первая встреча между командами состоится в Минске 9 апреля. В первом раунде «Ак Барс» легко переиграл «Трактор» (4–1), а «Динамо» разгромило московских одноклубников (4–0).