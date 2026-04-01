Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о выходе своей команды во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Нижегородцы обыграли «Северсталь» со счетом в серии 4:1. В пятом матче «Торпедо» одержало победу над череповчанами (4:3).

«Для нас это хороший шаг вперёд. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. Нерв и напряжение присутствовали в каждой игре. Если посмотреть общую картинку, "Северсталь" играла больше с шайбой, больше атаковала. А мы выполняли своё задание и старались искать шансы на контратаках — мы их нашли.

Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2, и потом победить в овертайме.

Большой перерыв перед вторым раундом — думаю, плюс. Есть микротравмы, эмоциональная усталость. Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.