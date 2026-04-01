Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о выходе своей команды во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

«Северсталь» — «Торпедо»
Нижегородцы обыграли «Северсталь» со счетом в серии 4:1.  В пятом матче «Торпедо» одержало победу над череповчанами (4:3).

«Для нас это хороший шаг вперёд.  Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия.  Нерв и напряжение присутствовали в каждой игре.  Если посмотреть общую картинку, "Северсталь" играла больше с шайбой, больше атаковала.  А мы выполняли своё задание и старались искать шансы на контратаках — мы их нашли.

Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2, и потом победить в овертайме.

Большой перерыв перед вторым раундом — думаю, плюс.  Есть микротравмы, эмоциональная усталость.  Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.