Наставник «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан похвалил голкипера Игоря Шестеркина. Специалист считает российского вратаря одной из суперзвезд НХЛ.

Ранее «Рейнджерс» взяли верх над «Флоридой» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин совершил 26 сейвов и был признан первой звездой матча.

«Не думаю, что кто‑то в нашей раздевалке или в нашем клубе воспринимает игру Шести как нечто само собой разумеющееся. Он мастер своего дела. Он вратарь‑суперзвезда в этой лиге, и он дает нам шанс на победу каждый вечер благодаря своевременным сейвам», — приводит слова Салливана пресс‑служба НХЛ.

30‑летний Шестеркин провел 46 матчей в текущем сезоне НХЛ, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру.