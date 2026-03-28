Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Ожидали ли такой уровень сопротивления от "Нефтехимика"? Да. Мы понимали, что будет сложнее, чем дома, но ребята молодцы, здорово сыграли, дотерпели и верили в победу.

Удивлены ли, что серия ровная? Такого не бывает. Никто не ожидал легкой игры, все понимали, что будет конкретная заруба. И все эти три матча вы это видели, на льду была конкретная рубка.

Потасовки? Без этого никуда. Это плей‑офф, все все понимают. У нас опытные хоккеисты, знают, что в таких ситуациях делать.

С чем связаны многочисленные удаления команды? Много факторов: лёд чуть другой, где‑то нервозность, мы не очень много с шайбой играли, потеряли тонус. Но оправдываться не буду, все бывает — это плей‑офф,» — цитирует Рашевского «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 30 марта в Нижнекамске.