Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над московскими одноклубниками (2:1 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Терпеливая игра в нашем исполнении. В общем-то, мы ждали шанса — и забили.

Почему сегодня команда уступала соперникам в движении? Причина простая — "Динамо" здорово играло. Мы отошли и держали бокс. Как бы понимали, какая будет игра, — приводит слова Квартальнова "Чемпионат".

Минское "Динамо" ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 30 марта в Москве.