«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
В составе победителей голами отметились Марк Гэткомб (26'), Брэйден Шенн (33'), Симон Хольстрем (35'), Эмиль Хейнеман (38') и Кейси Сизикас (38').
У гостей дублем отметился Мэтью Ткачак (9', 15').
Ворота команд защищали россияне — у «островитян» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 19 нанесенных, на счету Даниила Тарасова 35 сейвов после 40 бросков.
«Айлендерс» набрали 89 очков и поднялись на пятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 73 баллами — 15-я в турнирной таблице.