Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачев прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (1:2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Была равная игра, думаю, даже мы больше инициативой владели, был порядок, чувствовалось, что они подсели. Но все от удаления наложилось, пропустили глупые голы. Очень обидно.

Доволен ли игрой команды? Мы не рассматриваем, что должны с позиции обороны действовать. Играем в полную силу. А там не наше дело, кто что думает. Нам не до этого. Сосредоточены на своей игре. Будем биться.

Верю ли, что по силам пройти "Авангард"? Конечно, верим, мы для этого здесь и собрались», — цитирует Дергачева «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертая встреча состоится 30 марта в Нижнекамске.