Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (3:4) в третьем матче 1\8 финала Кубка Гагарина.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Три матча были упорными, сегодня просто было больше голов. Понравилось, что команда правильно отреагировала на гол в раздевалку. В третьем периоде соперник реализовал свои моменты, а мы нет.

Почему команда меньше бросает и контролирует шайбу? Это заслуга "Салавата Юлаева", в принципе равные игры по статистике. Посмотрите статистику по броскам в первых играх в Екатеринбурге. "Салават" — хорошая быстрая команда, прессингует, не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился.

Не считаю ли, что "Салават" перерабатывает команду? Нет, не считаю.

Когда будут забивать другие нападающие, не считая Спронга? Ждем от других ребят голов, сегодня моменты были, но пока их не реализовали.

Победная шайба "Салавата Юлаева"? Мастерство игрока Кузнецова, он феерил в Магнитогорске в молодежной команде, нужный гол. Голы не пахнут, — приводит слова Заварухина "Матч ТВ".

"Салават Юлаев" ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 29 марта в Уфе.