Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Кузнецов думает больше о себе, а не о команде. Хоккей — это командный вид спорта, тем более в плей-офф. Надо думать и делать все ради команды. Ну, если он такой и есть, то что сделать. Соперник потом сам с ним разберётся за это, когда он вернётся после дисквалификации. Ему может прилететь на льду. Ни одного человека не украшают такие действия, особенно хоккеиста. Все заняты, все делают одну работу — его команда и соперники. Надо уважать друг друга», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

33-летний форвард был дисквалифицирован на третий матч серии с «Автомобилистом», который завершился победой уфимцев со счетом 4:3. В прошлой встрече хоккеист показал оскорбительный жест сопернику, из-за чего Кузнецов пропустил второй победный матч своей команды.

«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 2-1, четвертый матч состоится 29 марта в Уфе.