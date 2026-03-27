Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (2:3).

«Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. В чем причина не очень яркой игры Нэйтан Тодда и Александра Хмелевского? Не скажу, что неярко играли. Возможно, в некоторых моментах играли прагматично, но с нашей стороны хватало острых атакующих действий.

Играли в более медленном темпе? Сыграли где‑то чуть более прагматично. Стало ли неожиданностью, что "Трактор" перетасовал звенья? Всегда фокусируемся на своей игре. Разбираем прошлый матч, смотрим, в чем можем добавить. А комментировать действия соперника не могу.

Второй период команда провела слабее, чем ранее? Отрезки после голов надо играть собранно. Дали сопернику отыграться. Разберем.

Тимур Билялов проиграл дуэль Дмитрию Николаеву? Не согласен. Тимур провел игру на хорошем уровне», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф против «Трактора» со счетом 2:1. Четвертый поединок между этими командами состоится 29-го марта в Челябинске.