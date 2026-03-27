Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров высказался о работе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на тренировках.

«Удивлял ли меня Овечкин на тренировке? Он был очень мощной машиной. Но "бык" тоже подходит. Потому что на тренировках Овечкин жалел своих одноклубников, но в игре он был неотразим. Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело. Никто! Вроде Саша не бежит так сильно. Но когда случается этот контакт, люди отлетали влево и вправо, назад и вперед.

Ну что сказать, Овечкин — настоящий профессионал. Он ставил задачу перед каждой тренировкой. Он прекрасно знал личный объем, помимо командных усилий, как мы будем завтра играть. Отдавался полностью всегда. Что в принципе понятно. Нельзя так долго играть в такую игру, если ты ее не любишь. Или играешь только за деньги.

Я думаю, что Овечкин любит и даже обожает идею играть дальше. Неважно где, неважно сколько. Ну посмотрим, как это всё отразится на физиологии, на его мыслях. Я знаю точно, что Саша скучает по России. По‑другому и быть не может», — сказал Федоров «Матч ТВ».

Напомним, что Овечкин оформил хет-трик в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» провел 73 матча, забросил 29 шайб и сделал 27 голевых передач.