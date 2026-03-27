Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров высказался о работе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на тренировках.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

«Удивлял ли меня Овечкин на тренировке?  Он был очень мощной машиной.  Но "бык" тоже подходит.  Потому что на тренировках Овечкин жалел своих одноклубников, но в игре он был неотразим.  Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело.  Никто!  Вроде Саша не бежит так сильно.  Но когда случается этот контакт, люди отлетали влево и вправо, назад и вперед.

Ну что сказать, Овечкин — настоящий профессионал.  Он ставил задачу перед каждой тренировкой.  Он прекрасно знал личный объем, помимо командных усилий, как мы будем завтра играть.  Отдавался полностью всегда.  Что в принципе понятно.  Нельзя так долго играть в такую игру, если ты ее не любишь.  Или играешь только за деньги.

Я думаю, что Овечкин любит и даже обожает идею играть дальше.  Неважно где, неважно сколько.  Ну посмотрим, как это всё отразится на физиологии, на его мыслях.  Я знаю точно, что Саша скучает по России.  По‑другому и быть не может», — сказал Федоров «Матч ТВ».

Напомним, что Овечкин оформил хет-трик в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» провел 73 матча, забросил 29 шайб и сделал 27 голевых передач.