Двухкратный олимпийский чемпион как игрок и бывший тренер сборной России Вячеслав Быков практически не сомневается, что уже в ближайшее время Александр Овечкин сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ с учётом плей‑офф.

«Когда такой нападающий‑голеадор, как Александр Овечкин, почувствовал „аппетит“ от забитых голов и приближения заветного рекорда, то соперникам будет очень трудно остановить его! Так что скоро рекорд Великого будет побит! Думаю, вся команда старается помочь в этом Александру, а все болельщики хоккея ждут этого момента, чтобы отпраздновать это событие вместе с командой», — сказал Быков «Матч ТВ».

В последней игре с «Ютой» (7:4) Овечкин оформил хет‑трик. Сейчас в его активе 1003 заброшенные шайбы с учётом плей‑офф. У Уэйна Гретцки на 13 голов больше.