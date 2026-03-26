«Торпедо» смогло вылететь из Череповца, где команда провела матч с «Северсталью», из-за задержки рейса более чем на 14 часов. Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба.

Вылет дважды переносили из-за временных ограничений в аэропорту Череповца. После первой задержки «Торпедо» вернулось в гостиницу, где прозвучала пожарная тревога.

Ранее команда планировала вылететь в Нижний Новгород в ночь на 26 марта по завершении второго матча серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (0:4, 1:1).

Следующие матчи серии пройдут 27, 29, 31 марта, а также 2 и 4 апреля. Третий матч состоится 27 марта в Нижнем Новгороде. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.