Во второй игре серии между магнитогорским «Металлургом» и «Сибирью» победа снова досталась команде Андрея Разина со счётом 5:1.

Уже на 4‑й минуте магнитогорцы вышли вперёд после точного броска Робина Пресса.

На исходе первого периода гости смогли отыграться благодаря Семёну Кошелеву.

Дальше забивал только «Металлург». Сначала на 23‑й минуте Роман Канцеров вывел команду вперёд, а через 6 минут Никита Михайлис увеличил преимущество.

В начале третьего периода Михаил Фёдоров сделал счёт 4:1, а на 53‑й минуте Робин Пресс забросил пятую шайбу, оформив дубль.

Таким образом, «Металлург» повёл в серии со счётом 2:0. Третья игра пройдёт 28 марта в Новосибирске.