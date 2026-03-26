Во второй игре плей‑офф Кубка Гагарина минское «Динамо» на своём льду снова переиграло московское «Динамо»— 4:1.

Сэм Энас (№7) принимает поздравления globallookpress.com

Уже на третьей минуте Кирилл Воронин вывел белорусский клуб вперёд.

На 13‑й минуте Сэм Энас увеличил преимущество хозяев.

На 24‑й минуте Кирилл Адамчук смог отыграть одну шайбу.

На последней минуте минское «Динамо» забило ещё два гола. Сначала отличился Сергей Кузнецов, отправив шайбу в пустые ворота, а затем Егор Бориков — ещё один гол в большинстве.

Третья игра пройдёт 28 марта в Москве. Счёт в серии 2:0 в пользу минского «Динамо».