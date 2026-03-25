Федерация хоккея СЩА объявила о назначении бывшего главного тренера «Баффало» Дона Гранато на аналогичную должность в национальной команде.
Специалист работал с «клинками» с 2021 по 2024 год, но ни разу не смог вывести команду в плей-офф Кубка Стэнли.
«Звездно-полосатые» являются действующими чемпионами мира, тогда команду возглавлял главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски.
Также США выиграли золотые медали Олимпиады-2026 под руководством наставника «Нью-Йорк Рейнджерс» Майка Салливана.
Чемпионат мира-2026 пройдет в Швейцарии.