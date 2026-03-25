Мэттью Шефер, защитник «Нью-Йорк Айлендерс», установил рекорд НХЛ среди игроков до 19 лет. В матче против «Чикаго Блэкхоукс», который завершился со счетом 3:4, он провел на льду 31 минуту и 59 секунд.

Мэттью Шефер globallookpress.com

«Айлендерс» уступили в счете с разницей в три шайбы, и команде пришлось бороться до последнего, чтобы сократить отставание. Из-за травмы Тони Деанджело Шефер выходил на лед чаще обычного.

В своем дебютном сезоне в НХЛ Шефер забросил 22 шайбы и отдал 30 результативных передач, набрав 52 очка в 72 матчах.