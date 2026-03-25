«Флорида Пантерз» обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 5:4 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта встреча стала двухтысячной в карьере главного тренера «Пантерз» Пола Мориса.

Пол Морис стал вторым тренером в истории НХЛ, достигшим отметки в две тысячи матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит Скотти Боуману, который провел 2141 игру.

59-летний Морис возглавляет команду в НХЛ с 1995 года. За это время он одержал 951 победу, что ставит его на третье место в истории лиги после Боумана (1244) и Джоэля Кенневилля (1009).

В период с 2012 по 2013 год Морис тренировал «Металлург» и привел команду к 27 победам в 52 матчах, заняв четвертое место на Востоке КХЛ.