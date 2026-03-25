Экс-форвард сборной России Евгений Артюхин высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком» (5:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Павел Порядин («Спартак») globallookpress.com

«"Спартак" дал бой "Локомотиву"?  Они молодцы.  Ребята показали, что легкой эта серия не будет.  Все зависит от "Спартака", насколько игроки готовы выходить и биться.  Немного бросилось в глаза, что им не хватило боевитости. "Локомотив" — опытная команда, играет в тело, хотелось бы, чтобы "Спартак" до конца держал удар и играл пожестче.  Но москвичи дали понять, что серия не будет проходной.

Есть ли у "Спартака" шансы на проход в следующий раунд?  Шансы есть всегда.  Были истории, когда топовые команды проигрывали.  Расклады могут поменяться в любую секунду.  Плей‑офф как раз интересен непредсказуемостью», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1:0.  Второй матч состоится 26 марта в Ярославле.