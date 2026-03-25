Экс-форвард сборной России Евгений Артюхин высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком» (5:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«"Спартак" дал бой "Локомотиву"? Они молодцы. Ребята показали, что легкой эта серия не будет. Все зависит от "Спартака", насколько игроки готовы выходить и биться. Немного бросилось в глаза, что им не хватило боевитости. "Локомотив" — опытная команда, играет в тело, хотелось бы, чтобы "Спартак" до конца держал удар и играл пожестче. Но москвичи дали понять, что серия не будет проходной.

Есть ли у "Спартака" шансы на проход в следующий раунд? Шансы есть всегда. Были истории, когда топовые команды проигрывали. Расклады могут поменяться в любую секунду. Плей‑офф как раз интересен непредсказуемостью», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1:0. Второй матч состоится 26 марта в Ярославле.