Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о шансах СКА на победу в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

«Думаю, мы обязательно сюрпризы от СКА увидим. Но меня у них очень беспокоит вратарская линия и оборона. Если вратари и оборона сыграют на сто процентов, то у СКА будет очень много шансов пройти ЦСКА. Так что впереди интересная борьба, это равная пара, если СКА будет и дальше играть как в первом матче.

Не перебьют ли игроки ЦСКА Голдобина? "Перебить" точно не получится, все‑таки Коля не самый слабый хоккеист, может за себя постоять. Хотелось бы от Голдобина и дальше увидеть такую результативность. Рад, что после перехода в СКА его игра выравнивается и он выходит в лидеры команды, хотя в начале сезона у него этого не получалось.

Будет ли ЦСКА дальше играть в атакующем стиле? Я не думаю, что они и дальше раскроются. По первым матчам очень сложно судить. Уверен, что к следующему матчу подкорректируют игру. Рано пока что‑то говорить», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

ЦСКА ведет в серии со счетом 1-0. Вторая встреча состоится 26 марта в Москве.