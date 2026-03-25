Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о шансах СКА на победу в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Николай Голдобин globallookpress.com

«Думаю, мы обязательно сюрпризы от СКА увидим.  Но меня у них очень беспокоит вратарская линия и оборона.  Если вратари и оборона сыграют на сто процентов, то у СКА будет очень много шансов пройти ЦСКА.  Так что впереди интересная борьба, это равная пара, если СКА будет и дальше играть как в первом матче.

Не перебьют ли игроки ЦСКА Голдобина? "Перебить" точно не получится, все‑таки Коля не самый слабый хоккеист, может за себя постоять.  Хотелось бы от Голдобина и дальше увидеть такую результативность.  Рад, что после перехода в СКА его игра выравнивается и он выходит в лидеры команды, хотя в начале сезона у него этого не получалось.

Будет ли ЦСКА дальше играть в атакующем стиле?  Я не думаю, что они и дальше раскроются.  По первым матчам очень сложно судить.  Уверен, что к следующему матчу подкорректируют игру.  Рано пока что‑то говорить», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

ЦСКА ведет в серии со счетом 1-0.  Вторая встреча состоится 26 марта в Москве.