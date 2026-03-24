Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хорошо, что победили. Сыграли дисциплинированно. Играем с хорошей командой, интересным был матч.

Тяжело игра давалась, было два голевых моментов у наших ворот. Хоккеисты соперника играют быстро, агрессивно, но в третьем периоде у нас сыграло большинство.

Мы получили удаление, играли пять на шесть. Там играют мастера, которые могут забить. Мы повели 3:0, могли играть по счету. Наверное, надо было сыграть чуть агрессивнее в средней зоне. Нам пришлось непросто», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане повели в серии — 1:0. Вторая встреча состоится 26 марта в столице Беларуси.