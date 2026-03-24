Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Все было так, как и ожидали. В этой серии стоит ожидать и седьмого матча, и овертайма в нем. Если получится закончить серию раньше, это будет приятным бонусом. "Нефтехимик" — сильная команда.

Мы сами допустили некоторые ошибки, если их исправим, все будет намного лучше. Мы единственные, кто в матче забросил в равных составах. Сегодня в какой‑то степени проявляли осторожность, и это не было нашим планом. С таким соперником надо грамотно обороняться. Когда в серии есть фаворит, это оказывает давление, но в плей‑офф все находятся на равных.

Показала ли игра слабые места "Нефтехимика"? У них есть слабости, как и у нас, как и у любой команды. Это нормально. Все друг друга изучили, подошли подготовленными. Мы их ничем особо не удивили, и они нас тоже ничем особо не удивили», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0. Второй матч пройдет 26 марта в Омске.