Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Ги Буше
globallookpress.com

«Все было так, как и ожидали.  В этой серии стоит ожидать и седьмого матча, и овертайма в нем.  Если получится закончить серию раньше, это будет приятным бонусом. "Нефтехимик" — сильная команда.

Мы сами допустили некоторые ошибки, если их исправим, все будет намного лучше.  Мы единственные, кто в матче забросил в равных составах.  Сегодня в какой‑то степени проявляли осторожность, и это не было нашим планом.  С таким соперником надо грамотно обороняться.  Когда в серии есть фаворит, это оказывает давление, но в плей‑офф все находятся на равных.

Показала ли игра слабые места "Нефтехимика"?  У них есть слабости, как и у нас, как и у любой команды.  Это нормально.  Все друг друга изучили, подошли подготовленными.  Мы их ничем особо не удивили, и они нас тоже ничем особо не удивили», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0.  Второй матч пройдет 26 марта в Омске.