Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда».

Игорь Гришин globallookpress.com

«Сегодня тренировались все, кто в составе. Единственное, что Барулин из-за серьезной травмы выбыл до конца сезона. Настроение у ребят боевое, хотят играть. Не у многих есть опыт игр в плей-офф, поэтому они с энтузиазмом заходят в эту стадию.

За счет чего можно пройти "Авангард"? За счет своих сильных сторон, за счет быстроты, скорости, за счёт агрессивности, за счёт того, что мы не должны опасаться этого противника. Мы должны стараться играть в свою игру, должны выкладываться в каждом моменте, ну и, в общем-то, выполнять кое-какие моменты, которые вот мы сегодня тренировали», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Первая встреча между «Авангардом» и «Нефтехимиком» состоится завтра, 24 марта в Омске.