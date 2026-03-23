Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачев рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда».

«Волнения пока нет. Я думаю, оно завтра придет, уже непосредственно в день игры. А так все в рабочем режиме: разбираем соперника, переносим все это на лед, готовимся и пойдём в бой.

В плей-офф в принципе игра непредсказуемая. Все может поменять один игровой момент. Понятное дело, что они и по статистике в каких-то моментах лучше — мы все это прекрасно понимаем и разбираем. А так хоккей — игра понятная, и какие-то единоборства, где-то один хит, одна драка, один гол — что угодно может повлиять на матч и на серию. Самое главное — выходить уверенными в себе и делать свою работу», — приводит слова Дергачева пресс-служба «Нефтехимика».

Первая встреча между «Авангардом» и «Нефтехимиком» состоится завтра, 24 марта в Омске.