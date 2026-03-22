Знаменитый в прошлом российский нападающий Максим Сушинский рассказал, чего ждёт от противостояния «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», и объяснил, почему звёздный нападающий Евгений Кузнецов вернулся на свой уровень.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Начну с уфимцев, которые играют здорово и весело, несмотря на все свалившиеся на них проблемы. Они могут что‑то сделать, когда всё получается, а вот когда не идёт, то разваливаются. Но не будем забывать, что у "Салавата Юлаева" есть сразу два Кузнецовых. Евгений, правда, после травмы — пожелаем ему здоровья и восстановления.

Он играет в свою силу при Викторе Козлове. Когда в человека верят, дают играть в привычный для него хоккей и делать то, что он умеет, то сразу получается сделать глоток свежего воздуха. Плюс легионеры у "Салавата" неплохие.

Неплохая команда и у "Автомобилиста". Жалко, что пропал Рид Буше, но состав у Екатеринбурга всё равно сильный. Скорее всего, "Автомобилист" пройдёт Уфу, но будет очень тяжело. Особенно в Башкирии. Там великолепная поддержка на арене. Много раз на ней играл, и по уровню поддержки уфимцы точно в числе лидеров КХЛ. "Салават Юлаев" будут гнать вперёд, команда получит дополнительную энергию», — сказал Сушинский «Чемпионату».

Команды проведут первый матч серии в Екатеринбурге 23 марта в 17:00 (мск).