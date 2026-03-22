Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от предстоящей серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

«Что меня беспокоит в вашей команде накануне старта плей-офф? Беспокойство — оно есть всегда. Если всё нормально в жизни — это, мне кажется, ненормально. Надо подвести команду, проводим работу в раздевалке над нюансами. Хорошо, что у нас есть прошлогодний опыт выступления в плей-офф, это плюс для молодых ребят. Но мы понимаем, что играем с хорошей командой, которая умеет терпеть, умеет играть.

Примерно понимаем, как они здесь будут играть первые игры. Готовимся к разным ситуациям. Важно, чтобы травмированные ребята вернулись в строй, стартовать боевым составом и забыть про какие-то индивидуальные моменты. Очень много было рекордов у "Динамо" в этом году, сейчас уже нужно сделать командный рекорд», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Первый матч между минским «Динамо» и одноклубниками из Москвы состоится 24-го марта в 19:30 мск.